МВнР: Няма данни за пострадали българи при стрелбата на плажа в Сидни

Автор: Труд онлайн
Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, Австралия, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в страницата си във Фейсбук.
Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството.
При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера, написаха още от МВнР.
12 души загинаха, а най-малко 30 са ранени при стрелбата на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, съобщиха австралийските власти.