Продължава блокадата на българо-гръцката граница

12-ти ден продължават блокадите на гръцките фермери по главните пътища, магистралите и граничните пунктове в южната ни съседка.

Остава и блокадата на ГКПП "Кулата – Промахон", където и днес преминаването на камиони ще бъде преустановено за часове, съобщи БНТ.

Заради загубите на транспортния бизнес у нас, представители на бранша са поискали от гръцкия главен прокурор Константинос Дзавелас да се намеси и проблемът с блокадите да бъде решен възможно най-скоро.

Надеждите на превозвачите са институциите в Гърция да намерят решение и блокадите да бъдат вдигнати преди Коледа.