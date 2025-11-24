Бургазлии на фитнес с Йордан Йовчев навръх Никулден

Нетрадиционен Никулден очаква бургазлии на 6 декември. Денят, който се чества като Празник на града, ще започне с фитнес на открито - в Морската градина, до ресторант "Нептун".

Желаещите ще могат да направят тренировка лично с участието на легендарния гимнастик, олимпийския медалист Йордан Йовчев.

Любителите на плуването пък ще могат да наблюдават от Моста - плувеца рекордьор в студени и открити води Цанко Цанков, а смелчаците – да плуват заедно с него.

За Никулден се очаква и Сливенския митрополит Арсений, който след тържествената служба в храм "Св.св. Кирил и Методий", заедно с кмета Димитър Николов, ще поведат празничното шествие към Морската градина. Там от Моста ще бъдат хвърляни венци и цветя в памет на загиналите моряци и рибари.

На различни локации ще се раздава рибена чорба, и през целия ден ще има много събития, включително тържествена сесия на Общинския съвет. Вечерта ще има грандиозен концерт, по време на който ще бъдат запалени светлините на Коледната елха.

Пишещите хора и почитателите на белетристиката, поезията и публицистиката също с нетърпение очакват този ден – Празника на Бургас.

Тази година ще се връчат плакетите „Христо Фотев“ – за поезия, „Петко Росен“ – за проза и „Пегас“ – награда за книга с принос в националната литература - поезия, проза или литературна критика.

Петчленно жури от университетски преподаватели и писатели анализира 40 книги с поезия и проза на бургаски автори, излезли на пазара от ноември 2024 г. до октомври 2025 г., за да определи най-добрите.