„Няма да ни излъжете“: Младите лекари отново на протест

Младите лекари - специализанти излязоха на нов протест, недоволни от предложенията в бюджета за здравеопазване, който трябваше да осигури по-добри условия на труд и по-високи възнаграждения.

В новата план-сметка за здравеопазване са предвидени 5,571 млрд. евро, от които 260 млн. евро са насочени към увеличаване на заплатите на специализантите. Въпреки това още на първо четене на бюджета на НЗОК стана ясно, че много въпроси остават неясни. Не е уточнено как точно ще се повишават заплатите на специализантите, както и на други групи от болничния персонал като акушерки и медицински сестри.

Протестът се провежда под надслов: „Няма да ни излъжете“. Младите лекари настояват не за привилегии, а за справедливост, уважение и възможност за професионално развитие в родината си.

„Откакто започнах работа, винаги съм работил на две места. Редовно давам 24-часови дежурства, понякога и 30-часови. Уникално натоварване, почти не виждаш слънцето“, разказва Даниел Кипров.

Кипров допълни, че здравната система до голяма степен се крепи на младите кадри, които запълват липсите на медицински сестри.

„Трябва да има по-системна политика, която да стимулира развитието на младите колеги“, допълни той.