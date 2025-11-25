Протест в столичен квартал, възможно е да блокират ключов булевард

Проектът застрашава 40-годишна малка гора

Жители на столичния квартал „Белите брези“ излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк, който е зелен и незастроен от около 40 години. Недоволните твърдят, че общината е дала разрешение за изграждане на паркинг с бариера, въпреки че теренът е ценна зелена площ.

Протестиращите обявиха, че са готови да създадат жива верига, ако багерите започнат работа, а днес планират и блокиране на бул. „България“. Според тях предвидените паркоместа ще бъдат „между дърветата“, което сериозно ще наруши природната среда и спокойствието в квартала.

Зам.-кметът на района Сотир Иванов посочи пред NOVA, че жителите имат основание за притеснение.

„Частният собственик иска да строи временен паркинг и е подал заявление за издаване на виза. Когато е проектиран кварталът, тук е трябвало да има зелена площ, която да пази от шума и замърсяването. Измененията днес съсипват тази идея. Ако ще се прави строеж, трябва да се изготви нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи“, заяви той.

Протестиращите категорично заявиха, че няма да допуснат застрояване. Те се опасяват, че изграждането на паркинг ще лиши квартала от чист въздух и ще премахне безопасни места за игра на децата им.