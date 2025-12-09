Смърт в зелено за ски и туризъм на Витоша

През януари предстои обществено обсъждане, “еколози” вече обявиха, че ще обжалват

Практиката на „зелените“ е да обжалват

Преработеният план за управление на Витоша предвижда едва 0,004 от площта за туризъм и за ски

Едва 122 хектара за ски спорт предвижда планът за управление на парк “Витоша”. За туризъм е отреден 1 хектар, а причина за драстичното орязване на зоните за спорт и разходки в планината са корекциите на плана от “еколозите”. Експерти коментираха, пред ТрудNews, че въпросните еколози обричат на “зелена смърт” ски туризма в най-близката до София планина.

Над 90 на сто от природен парк “Витоша” се превръща в резерват и затворена планина за туризъм, казват експерти по повод на публикувания за обществено обсъждане план за управление на природния парк. Планът е публикуван на страницата на дирекцията на парк “Витоша” на 2 декември. В него е заложено зоната, отделена за туризъм, да е само 122 хектара, двойно по-малка от тази в предишния план.

В тези 122 хектара са включени всички трасета на лифтовете, станциите към тях, ски пистите, трасета за ски бягане, учебни плацове, паркинги и помещенията за техническо обслужване, както и елементи от ландшафта - гори, скални образувания, поляни и водоеми.

Площта, отделена за ски спорт, е още по-малка - само 1 хектар. Това представлява разочарование за скиорите и туристите, които разчитаха на преработения план да гарантира модернизация на лифтовете и изграждане на нови трасета и писти.

Тома Белев от “Зелено движение” също се възмущава от малката площ отделена за развитие на туризъм и посочва, че в плана не са отразени водорегулиращите и вододайните функции на природния парк. Той предлага “експерти (б. р. Разбирай “еколози”) да седнат и да напишат този план”. Предложението на Белев бе оценено като сигурен начин Витоша да стане жертва на зеления октопод.

Първоначалният вариант на плана е бил разработен през 2015 г. от фирмата “Пролес”, но е бил задържан в администрацията на парк “Витоша”. По думите на Антоний Стефанов, ръководител на екипа, работил по този план, в него са отделени 22% от площта на парка за зона за туризъм с крайселищен краткотраен отдих и 15% за зона на хижите, сгради за подслон административни центрове за управление и поддръжка на парка и спортните съоръжения. В публикувания от дирекцията на парка преработен план туристическата зона е само 0,004% от общата площ. Според Антоний Стефанов планът на “Пролес” е решавал всички проблеми, но е бил стопиран от стачки и измислени аргументи на еколозите, че 60% от Витоша ще бъде застроена.

Площта за ски може да се разшири, ако се даде възможност по целия парк, без да има намеса в природата да се направят отделни влекове и писти, а не да се определя едно петно и да се направи връзка между “Черни връх”, “Козарника”, “Офелиите”, “Ветровала”, коментираха експерти. Според тях изходът от проблема е модернизацията на Витоша да бъде обявена като обект с национално значение, защото екологичните процедури ще се гледат на една инстанция - пред Върховния административен съд със срок на произнасяне до 6 месеца. Това ще спести 6 години, казаха експерти.

Същевременно трябва да се промени и Законът за горите, който забранява в природните паркове да се променя статута на земята. На Витоша в момента има една лицензирана писта, а другите са нелицензирани територии, които не могат да се обработват, защото това обработването противоречи на Закона за туризма. За да се направят нови писти е необходимо, законът трябва да допуска промяна на статута на земята, за да могат да се трасират няколко ски писти.

Планът ще се обсъжда в началото на януари, следващата стъпка след обществото обсъждане е да се отразят забележките. Това ще отнеме няколко месеца. След това Министерството на околната среда и водите трябва да каже дали на този план трябва да се прави екологична оценка. Ако кажат, че не трябва, решението подлежи на обжалване и зелените организации начело с Тома Белев със сигурност ще го обжалват.

Ако кажат, че трябва екологична оценка, ще се изготвя задание и ще пуска конкурс. “Зелените” вече обявиха, че е необходима екологична оценка. Ако екологичната оценка е добра, тя отново ще бъде обжалвана от “зелените” - такава е практиката им, коментираха участници в изготвянето на плана. Обжалването е двуинстанционно, ще минат още 3-4 години и при добро стечение на обстоятелствата през 2030 г. би могло да има някакъв действащ план, коментираха експерти.

Антоний Стефанов, ръководител на екипа, разработил плана:

Планът не е направен добре - съотношението и режимите в нашия план бяха по-строги и бяха оплюти с копи-пейст писма от екологични сдружения. А сега в зоните с висока консервационна стойност има много разрешения - хем са зони с по-висока степен на защита, хем условията са по-либерални и по-свободни. Това обрича този вариант на плана на предрешени екологични оценки и на повече жалби от страна на зелените.

Новокоригираният план не дава широта и възможност за ясно разграничаване на дейностите в парка, обхваща широка зона за защита и много малка конкретна зона за туризъм и за свободна циркулация на хора. Зоните трябва да са ясно разграничени. Зоните и режимите могат да се обмислят още.