В Хърватитя предлагат шестчасов работен ден за родителите

Депутатът от хърватската дясна партия "Мост" Анте Куюнджич обяви, че неговата партия призовава за намаляване на осемчасовия работен ден на шест часа, за да могат родителите да прекарват повече време с децата си. Депутатът предложи промяната да бъде регулирана със закон, предаде ХИНА.

"Децата, чиито родители работят, растат без родителите си и това има сериозни социални последици", предупреди Куюнджич, подчертавайки, че шестчасовият работен ден ще бъде доброволен, а не задължителен. Той каза, че в много сектори по-краткото работно време води до равни или по-добри резултати, с по-малко стрес и по-малко болнични.

Предложението се основава на изменения в три ключови закона, за да се дефинира ясно, да се защити законово и шестчасовият работен ден да се направи недискриминационна форма на труд, информира БТА.

Измененията в Закона за труда биха определили шестчасовия работен ден като специална форма на труд с пълна правна защита, биха забранили дискриминацията в заплащането и повишенията и биха гарантирали правото на връщане към работа на пълен работен ден, така че родителите да не бъдат трайно изтласкани от пазара на труда, каза още Куюнджич, цитиран от ХИНА.

Същевременно, измененията в Закона за пенсионното осигуряване биха позволили на трудещите се на шестчасов работен ден, с безсрочни договори и минимален праг на заплащане, да натрупат пълен пенсионен стаж, като държавата покрива разликата в осигурителните вноски.

"Шестчасовият работен ден трябва да се превърне в законово защитена опция, а присъствието на родителите в живота на децата е стратегически интерес на Република Хърватия", отбелязва Куюнджич.