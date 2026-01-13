Казахстан намалява площите с ориз и памук заради недостиг на вода

Поради очаквания недостиг на вода се планира съкращаване на културите, отглеждани на посевните площи в Казахстан, заяви по време на правителствено заседание министърът на водните ресурси и напояването Нуржан Нуржигитов, цитиран от националната новинарска агенция Казинформ, предаде БТА.

Според министъра южните региони на страната зависят на 90% от преминаващата през няколко държави река Сърдаря. Тази година запасите на вода в басейна са съществено по-ниски от миналогодишните.

Министърът каза, че от миналия месец се среща със земеделци и говори с тях, че трябва да се премине към пестящи вода технологии, да се икономисва вода. Той добави, че ще трябва да бъдат съкратени някои посевни култури, като например ориз и памук.

Той отбеляза конкретно, че в Кизилординска област се планира съкращаването на оризовите насаждения до 70 хил. хектара. В съседната Туркестанска област се предлага те да бъдат намалени до 3500 хектара, при 16 хил. миналата година. Аналогични са ограниченията на памук.