Германската икономика отбеляза ръст за пръв път от две години

Очаква се икономиката на Германия да нарасне през 2025 г. за първи път след две години рецесия. Брутният вътрешен продукт се е увеличил с 0,2% в сравнение с предходната година, според Федералната статистическа служба, съобщава Bild. През 2024 г. германската икономика се сви с 0,5%, а през 2023 г. - с 0,9%.

Въпреки този символичен растеж, ситуацията остава трудна: БВП на Германия все още е приблизително на нивото си от 2019 г. Високите цени на енергията, войната в Украйна и преструктурирането на индустрията продължават да ограничават икономиката, особено в индустриализираните региони.

Икономистите очакват по-значително възстановяване през следващите години: растежът през 2026 г. може да достигне 1%, като пълно възстановяване се очаква не преди 2027 г. Очаква се публичните инвестиции в инфраструктура и отбрана да играят значителна роля.

Високите цени на енергията, несигурните пазари на продажби и продължаващите структурни промени тежат върху много компании. Следователно инвестиционната активност на частния бизнес остава слаба.