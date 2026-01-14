Търговци не искат да се откажат от лева след 31 януари

Изтеглят левовете до края на март

Някои търговци в България твърдо заявяват, че ще продължат да работят с левове и след 31 януари, въпреки че след тази дата левът вече няма да бъде законно платежно средство. Това заяви председателят на Координационния център за въвеждането на еврото Владимир Иванов.

“Няма как да се случи това нещо. Най-малкото то става незаконно действие. А левът няма да е законно платежно средство. И такъв тип призиви, граничат към призоваване на извършване на престъпления. Но е много интересно, че много хора, които правят тези призиви, са доста добре снабдени с евро. Може би това си е нашият български манталитет - така да сме наопаки за всичко”, коментира той.

Владимир Иванов обясни, че 14 дни след въвеждането на еврото в България пазарът постепенно се стабилизира. Той подчерта, че най-големият проблем в първите дни е била паниката и негативните очаквания.

“Още на втория-третия ден видяхме, че хората разбраха, че светът няма да свърши и преходът към еврото няма да преобърне каруцата”, посочи Иванов. Той добави, че България се справя по-добре от очакванията и по-добре от Хърватия, защото е имала възможност да се поучи от техните грешки и да не ги повтаря.

Очаква се до края на март всички левове в обращение да бъдат напълно изтеглени. Българската народна банка ще изземва банкнотите и монетите безсрочно, а търговските банки ще сменят левове за евро без такси до 30 юни. За улеснение на хората над 100 банкови клона ще работят и в събота.

Според Иванов нарушенията, свързани с превалутирането, са около 7-8%, но пазарът остава в много добра кондиция и конкурентна среда, което не създава основания за сериозни притеснения сред потребителите.