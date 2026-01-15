В БЕХ вече има дирекция по редкоземните елементи, започват сондажи

Правят проучвания на територията на Мини Марица Изток

Българския енергиен холдинг има нова дирекция, която ще отговаря за редкоземните елементи, обяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, който, заедно с премиер Росен Желязков, посети Мини Марица Изток, където БЕХ, БАН и Университета на Северна Дакота представят технологията, по която ще се правят проби за добив на редкоземни елементи на площадката на държавното предприятие .

400 проби ще се извлекат от 40 до 60 сондажа на територията на мините, проучването ще даде предварителните данни за потенциала за добива на редкоземните материали от въглищата, които се добиват за изгаряне, информира БНР. Последващи тестове ще дадат данни каква ще е ефективността при извличането им за други цели.

БЕХ и университета от Северна Дакота подписаха през миналата година Меморандум за проучване на редкоземни метали, към тях се присъедини и екип на БАН. Американският университет е единственият в света, разработил технология за извличане на редзкоземни елементи от лигнитни въглища.

Премиерът в оставка Росен Желязков отбеляза, че светът днес се раздира от противоречия и горещи конфликти, но до известна степен те имат историческа и икономическа предопределеност. По думите му, тези локални конфликти остават усещане за непредсказуемост, но в основата е конкуренцията и добива на суровини.

Желязков отбеляза, че България не е известна с редкоземните си елементи, но може да разработи технологии на научния си потенциал, с който разполага а територията на Мини Марица Изток е много подходяща:

"Да се дадат и възможности за разширяването на този потенциал, защото ако допреди година говорихме как да не допуснем свиването, сега вече говорим за това как да увеличим възможностите на басейна и този район е не просто важен за българската икономика, за българската държава и общество, но има огромен потенциал за развитие. Може да бъде изключително важен за развитието на българската конкурентоспособност".