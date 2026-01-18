НАП наложила санкции за 100 000 евро заради неправомерно завишени цени

Съставените актове за установени нарушения от инспекторите на Националната агенция за приходите (НАП) на търговци за неправоемерно завишени цени по Закона за въвеждане на еврото, съгласно справката към 12 януари, са за над 100 000 евро. Няма случаи на обжалвани глоби. Това съобщи Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в Националната агенция за приходите пред репортери.

Новата справка за извършения контрол до този момент се очаква да е готова утре, 19 януари.

Митова присъства на проверка по сигнал в пекарна на столичната улица „Иван Асен II“.

„Сигналът е за завишена цена на артикул в пекарна преди 1 януари и след това. Става въпрос за пекарна и нашите инспектори, които дойдоха по-рано направиха контролна покупка във въпросното заведение за хранене като закупиха съответния артикул. Той е на цена 1,79 евро или 3,50 лв., както е подадено по сигнал, че увеличението е от 3 лв. на 3,50 лв. след 1 януари“, каза по повод днешната проверка по сигнал Анна Митова.

По думите ѝ следващите стъпки са да се снемат цените в обекта и да се изиска информация за това какви са били пред 1 януари 2026 година.

„Ако бъдат установени някакви нарушения, ще бъде наложен акт,“ уточни тя.

В отговор на въпрос дали от НАП ще санкционират повторно търговец, ако той не намали продажните цени след установено нарушение и наложена глоба, Анна Митова посочи, че в условията на пазарна икономика няма как държавата да задължи търговците да оперират на определена цена.

„Но това, което ние следим, заедно с нашите колеги от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), е дали има необосновано повишение на цените. Ако такова бъде установено, ние имаме всички механизми, предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, да наложим контрол върху недобросъвестните търговци. Така че както ние, така и КЗП също имат достатъчно правомощия ако това поведение продължи, да бъдат наложени и санкции от страна на КЗП, чиито санкции също достигат до над 100 000 евро,“ припомни Анна Митова от НАП.