Чушки, тиквички и картофи поскъпнаха най-много тази седмица

Леко поевтиняха някои от основните храни

Ръст в цените на плодовете и зеленчуците и спад при основни хранителни стоки на борсите у нас през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелените чушки - с 18,37 на сто до 1,34 евро за килограм, следвани от тиквичките, които са със 17,69 на сто нагоре до 1,61 евро за килограм, информира БТА.

По-високи е цената на картофите - с 15,74 на сто, които се предлагат по 0,50 евро за килограм, на червените чушки - с 13,13 на сто до 1,62 евро за килограм, на зрелия лук кромид - със 17,51 на сто до 0,51 евро за килограм. Доматите поскъпват с 5,38 на сто до 1,92 евро за килограм. Морковите са нагоре с 4,61 на сто до 0,59 евро за килограм. Поевтиняват единствено краставиците - с 2,12 на сто до 2,22 евро за килограм, и зелето - с 4,21 на сто до 0,41 евро за килограм.

При плодовете най-голямо е поскъпването при мандарините, които се търгуват с 14,26 на сто повече до 1,33 евро за килограм. Цената на портокалите се качва с 5,61 на сто до 1,28 евро за килограм, а на бананите - с 0,55 на сто до 1,46 евро за килограм. Лимоните се продават на 1,67 евро за килограм, което е с 2,20 на сто повече. По-скъпи са и ябълките - с 1,23 на сто до 1,15 евро за килограм.

Цената на кравето сирене тази седмица е надолу с 0,99 на сто до 5,98 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша“ - с 0,21 на сто до 9,40 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поевтинява с 4,31 на сто и се предлага по 0,71 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поскъпва с 4,03 на сто до 1,24 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) пада с 2,71 на сто до 1,51 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,17 на сто до 3,52 евро за килограм, докато яйцата (размер М) поскъпват с 0,92 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Оризът поевтинява с 1,64 на сто до 1,68 евро за килограм, а лещата - с 3 на сто до 2,07 евро за килограм. Цената на зрелия фасул е надолу с 1,88 на сто до 2,09 евро за килограм. Брашното тип 500 се търгува с 3,23 на сто по-малко - по 0,78 евро за килограм. Поскъпване има при олиото - с 2,73 на сто до 1,73 евро за литър. Ръст има и в цената на захарта, която се търгува с 1,10 на сто повече до 0,92 евро за килограм.