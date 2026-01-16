„Магазин за хората“ завзема пазара на храни в селата

Хората вече не се презапасяват

“Магазин за хората” завзема пазара на основни храни в малките населени места край Пловдив. В асеновградското село Тополово живеят около 4000 човека и работят 6 магазина на КООП с евтини щандове, отделно още два предлагат хранителни стоки, пише marica.bg.

“Няма как да накарам хората да купят от мен брашно за 1,50 лв., след като отсреща цената му е само левче. Не мога да си позволя да сваля цените, защото няма да мога да си покрия разходите за ток и заплати”, обясни Боряна Даутева, собственичка на хранителен магазин на едно от оборотните места в Тополово.

Точно до магазина на Боряна е единият от общо шестте магазина на КООП в селото. От него хората купуват хляб по 1,49 лв. “Хората вече не се презапасяват. В началото купуваха по цели стекове брашно, олио и захар и за час всичко от щанда изчезваше”, казва продавачката от “народния магазин” Иванка Вълканова.

След като влязло еврото, хората се успокоили, че етикетите не се променят, и започнали да купуват само каквото им е необходимо. В евтиния магазин цената на “Русенско варено” е 2,30 лв.