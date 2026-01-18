Китай и Русия доминират в развитието на ядрената енергетика

90% от новите реактори са техни

Китай и Русия заемат доминираща позиция на световния пазар на ядрена енергия, като представляват приблизително 90% от всички нови ядрени реактори, планирани за изграждане до 2025 г., според Nikkei Asia, позовавайки се на данни от Световната ядрена асоциация и МААЕ.

От деветте големи атомни електроцентрали, започнали строителството си миналата година, седем са в процес на изграждане в Китай, една в Русия и една в Южна Корея. През последното десетилетие повече от 90% от 63-те нови реактора, построени по света, са били произведени в Китай или Русия.

Китай се фокусира върху мащабно вътрешно строителство. В момента страната има 27 реактора в процес на изграждане, а до 2030 г. се очаква нейният капацитет за производство на ядрена енергия да достигне 110 GW, което я поставя пред Съединените щати като водеща атомна електроцентрала в света. В същото време Пекин промотира собствени технологии, като например реактора Hualong One (голям реактор, предназначен за масово производство и износ) и реактора Linglong One (малък модулен реактор за местно производство и промишлена употреба).

Русия, от своя страна, е фокусирана върху износа на атомни електроцентрали за развиващите се страни. "Росатом" започна строителството на 19 реактора в чужбина през последните години, включително в Турция, Египет и Бангладеш, въпреки че санкциите поради войната срещу Украйна забавят някои от тези проекти.

На фона на бума на изкуствения интелект и нарастващото потребление на електроенергия, САЩ и Европа се опитват да се върнат към ядрената енергетика, но изостават значително. САЩ не са пуснали в експлоатация нови търговски атомни електроцентрали от 2013 г. насам, въпреки че администрацията на Тръмп обяви планове за изграждане на до 10 реактора до 2030 г. и активно инвестира в малки модулни реактори.

Експертите отбелязват, че ядрената енергетика отново се превръща в стратегически инструмент за влияние, а дългосрочните проекти за атомни електроцентрали създават зависимости между държавите за десетилетия напред.