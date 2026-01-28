Още по темата: Медведев: Разбират ли хората в Европа значението на думите на Тръмп 19.01.2026 10:40

При нас нещата са съвсем различни

Руснаците се оплакват, че животът в европейските страни е невъзможен заради опашки и такси, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, говорейки на пленарната сесия на Всеруския форум на многофункционалните центрове (МФЦ), съобщава руската информационна агенция. Той също така подчерта, че държавните услуги в Русия са много по-добри, отколкото в чужбина, във всяко едно отношение.

„Когато чета всякакви коментари, хората пътуват, нашите хора отиват в чужбина, в развити страни, честно казано, в европейски страни. Така че е доста удовлетворяващо да чета, че пристигат там и казват: „Ами, невъзможно е да се живее!“ Защото чакането на опашки за получаване на удостоверения, за плащане на различни държавни задължения, за плащане на различни такси и като цяло просто за справяне с някои належащи битови въпроси – независимо дали човек идва на работа или се е преместил по някаква причина – отнема огромно количество време“, каза Медведев. „При нас нещата са съвсем различни. Ние сме, както е хубаво да се каже, много по-добри във всяко отношение“, заяви Медведев.