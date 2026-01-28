„Ростех“: За първи път на руската армия са доставени най-новите системи „Зубр“ за защита от дронове

Холдинговата компания „Високоточни системи“ на „Ростех“ достави за първи път на руските въоръжени сили най-новите системи „Зубр“ за защита на инфраструктурата от дронове. Това съобщи „Ростех“.

„Холдингът „Високоточни системи“ на държавната корпорация „Ростех“ за първи път достави на руското Министерство на отбраната най-новите системи „Зубр“. Тези системи са предназначени за защита на инфраструктурни обекти от дронове. Техните радарни станции откриват както големи, така и малки въздушни цели“, съобщиха от холдинговата компания.

Системата за наблюдение и контрол на въздушното пространство „Зубр“ е проектирана да осигурява близко покритие на критична инфраструктура. Тя открива въздушни цели, включително малки безпилотни летателни апарати и баржиращи боеприпаси, по всяко време на деня или нощта.