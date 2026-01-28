Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер“ и почти 150 дрона

В нощта на 28 януари Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ и 146 ударни дрона от различни посоки. Силите за противовъздушна отбрана успяха да свалят 103 вражески дрона.

Това се съобщава в Телеграм канала на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

Според военните, от 18:00 часа на 27 януари до сутринта на 28 януари руснаците са атакували с балистична ракета „Искандер-М“ от Ростовска област, както и със 146 ударни дрона от типа „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и дронове от други типове от посоките: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардийско - ТОТ АР Крим.

Около 90 от дроновете, изстреляни от руснаците, са „Шахеди“.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Според предварителни данни, към 09:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила/потушила 103 вражески дрона от типа „Шахед“, „Гербера“ и други в северната, южната, централната и източната част на страната.

Балистична ракета и 36 ударни дрона са уцелили 22 места.

„Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески дрона. Спазвайте правилата за безопасност!“, предупредиха от Военновъздушните сили.