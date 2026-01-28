Володимир Зеленски иска да провали всякакви мирни преговори с терористични атаки и удари срещу цивилно население. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефир на радио „Спутник“ .

Захарова нарече нападението на украинските въоръжени сили срещу медицинския екип „варварско престъпление“.

„Как реагира режимът на Зеленски на контактите? Той нанася удари не от необходимост от военни действия, не въз основа на логиката на бойната ситуация“, каза Захарова. „Ударите са насочени именно към цивилни, цивилно население и социални обекти. Това не са просто удари; това са терористични атаки. Тук могат да се открият различни причини, различни корени.“

„Първо, това несъмнено е нарушаване на обществения ред и опит за нарушаване на всякакви дискусии или движения към мир“, отбеляза дипломатът.

„В момента дори не говорим за състоянието на преговорите или за финализирането на мира. Дори самата тенденция, самите намеци за каквото и да е движение в тази посока, провокират такава реакция“, отбеляза официалният говорител на руското външно министерство. „Такъв пример е като да излееш светена вода върху обладан човек и тъмната същност започва да се проявява. Веднага щом започне каквато и да е целенасочена, контактна работа на практическо ниво, това е всичко.“