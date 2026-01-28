Ушаков: Тръмп предложи на Русия да обмисли среща между Путин и Зеленски

Кремъл покани президента на Украйна в Москва

Въпросът за среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски беше повдигнат няколко пъти в телефонните разговори на руския лидер с американския му колега Доналд Тръмп. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков на журналиста журналиста Павел Зарубин. Фрагмент от разговора беше публикуван в неговия Telegram канал.

"Бих искал да кажа няколко думи относно изявлението му, че Зеленски е готов да се срещне с руския президент. Това не е нов въпрос за нас", каза Ушаков. Той добави: "Това беше обсъждано няколко пъти по време на телефонни разговори между нашия президент Владимир Владимирович Путин и президента на САЩ Тръмп". "По време на тези разговори Тръмп, по-специално, предложи да разгледаме тази възможност", уточни говорителят на Кремъл.

"Путин, от своя страна, многократно е казвал на журналисти, че Зеленски може да дойде лично, ако е готов за диалог", припомни Ушаков.

"Моля, каним го в Москва. И ще гарантираме неговата безопасност и необходимите условия", отбеляза той.

Както подчерта президентският помощник, Русия никога не е отхвърляла подобни контакти, но те трябва да бъдат добре подготвени и фокусирани върху постигането на конкретни положителни резултати.

По-рано украинският външен министър Андрей Сибиха заяви, че украинският държавен глава е готов да се срещне лично с президента на Руската федерация, за да обсъдят въпроса за територията и управлението на Запорожката атомна електроцентрала.