Грандиозният обир за милиони евро, който никой не забеляза

Банката заяви, че съдържанието на сейфовете обикновено е застраховано

В един спокоен уикенд малко след Коледа група крадци проникна в банка на главната улица в западния град Гелзенкирхен, като пробиха стена с индустриална бормашина. Те ограбиха над 3000 сейфа и избягаха с милиони евро. Повече от месец по-късно полицията все още не е арестувала никого.За клиентите на банката, някои от които казват, че са загубили спестяванията си за цял живот и ценни семейни бижута и ценности, това е момент на гняв, объркване и шок, пише Би Би Си.

Има силно усещане, че доверието в институциите е разклатено.

Случаят повдигна всякакви трудни въпроси, някои от които бяха изложени от Херберт Ройл, министър на вътрешните работи в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Защо никой не е забелязал какво се случва? Дали е било вътрешна работа? Защо никой не е чул бормашината и как крадците са знаели точно къде се намира трезора? Дали системите за сигурност на банката са били твърде слаби?

Полицията в Гелзенкирхен призовава свидетели да се явят.

Разследващите смятат, че крадците вероятно са проникнали в спестовната банка Sparkasse в Nienhofstrasse през съседния многоетажен паркинг в квартал Buer на града.

Те смятат, че крадците може да са манипулирали аварийната врата между паркинга и банката.

При нормални обстоятелства вратата не може да се отвори отвън, но бандата е успяла да я направи така, че да не се затваря правилно, което им е позволило „непрепятстван достъп от паркинга до сградата на Sparkasse“.

Оттам, според полицията, те са преодолели няколко системи за сигурност и са проникнали в архивно помещение до трезора, намиращо се в мазето на банката.

Те са поставили бормашина и са пробили дупка с ширина 40 см в стената, водеща към трезора, където са се намирали сейфовете.

Обирът трябва да е станал някъде между събота, 27 декември, и понеделник, 29 декември, според властите, които смятат, че крадците са били на път да бъдат заловени малко преди да стигнат до трезора.

Малко след 06:00 часа на 27 декември пожарната в Гелзенкирхен и частна охранителна фирма получили сигнал за пожар от банката, който вероятно е бил задействан от крадците.

Полицията и 20 пожарникари пристигнали в банката в 06:15 ч., „но не намерили нищо, което да сочи за нанесени щети“, се казва в изявление на полицията.

Пожарната аларма е била задействана от трезора, разкри Херберт Ройл.

Но пожарникарите не са могли да влязат, защото трезора е бил затворен с ролетка. Реул каза, че не са видели „дим, мирис на пожар или щети“, затова са „стигнали до заключението, че е фалшива тревога“, което според него не е необичайно.

Той е казал пред комисия на държавния парламент, че полицията не е имала право да претърсва банката в този момент, тъй като това е било задача на пожарната. Те са се нуждаели от заповед.

Веднъж в трезора, крадците отворили почти всички 3250 сейфа,

като взели пари в брой, злато и бижута.

Ройл каза, че компютърните системи в банката показват, че първият сейф е бил отворен в 10:45 ч. на 27 декември, а последният – в 14:44 ч. Не е ясно дали са успели да отворят повечето сейфове за четири часа или дали технологията е спряла да записва данни.

Свидетели по-късно разказаха на полицията, че са видели няколко мъже в стълбището на паркинга, които носеха големи чанти през нощта на 28 декември.

Властите казват, че не знаят точно колко е откраднато, но германските медии оценяват, че крадците са откраднали до 100 милиона евро (87 милиона лири).

Полицията впоследствие публикува снимки и видеозаписи от охранителните камери на паркинга, на които се виждат мъже с покрити лица и две коли, черно Audi RS 6 и бяло Mercedes Citan. И двете коли са с фалшиви номера.

Кражбата е открита едва на 29 декември, когато в 03:58 часа в понеделник се задействала поредната пожарна аларма и пожарникарите се върнали в банката, за да открият хаос.

Херберт Ройл каза, че мястото приличало на „сметище”, с повече от 500 000 предмета, разпръснати по пода – съдържанието на сейфовете, което крадците бяха оставили след себе си.

Полицията заяви, че много от предметите са били повредени, след като крадците са ги заляли с вода и химикали.

63-годишният Йоахим Алфред Вагнер заяви, че е загубил не само злато на стойност десетки хиляди евро, но и бижута, принадлежащи на баща му и баба му и дядо му.

Банката заяви, че съдържанието на сейфовете обикновено е застраховано за 10 300 евро всеки.