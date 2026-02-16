Орбан реши да се противопостави на Европа: Будапеща търси руски газ по нов маршрут

Унгария започна преговори с Хърватия по въпроса за доставките на руски петрол по адриатическия маршрут. Причината беше спирането на транзита на тръбопроводи през територията на Украйна. Това съобщава Bloomberg .Унгария официално поиска от хърватското правителство да осигури транспортирането на руски петрол по нефтопровода „Адрия“.

Съвместно писмо до Загреб изпратиха унгарският външен министър Петер Сиярто и словашкият министър на икономиката Дениса Сакова.

„Молим Хърватия да осигури транспортирането на руски петрол до Унгария и Словакия по тръбопровода „Адрия“, тъй като нашето освобождаване от санкции ни позволява да внасяме руски петрол по море в случай на прекъсване на доставките по тръбопровода“, написа Сийярто.

Според него въпросите за енергийната сигурност не трябва да стават предмет на идеологически спорове.

Причини за промяна на маршрута

Транзитът по тръбопровода „Дружба“, който преминава през украинска територия, беше спрян в края на миналия месец на фона на мащабни руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

За Будапеща този маршрут остава ключов източник на доставки, тъй като страната е без излаз на море.

Унгарският премиер Виктор Орбан многократно е подчертавал необходимостта от поддържане на вноса на руски енергийни ресурси.

Според изданието, темата за енергетиката може да бъде предмет на обсъждане по време на срещата му с Марко Рубио на 16 февруари.

Подкрепа за позицията на Будапеща изрази словашкият премиер Роберт Фицо, който заяви, че Украйна използва „Дружба“ като политически инструмент. Киев отхвърля подобни обвинения.