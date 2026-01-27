Стармър се подигра на Макрон, сложи слънчеви очила в тъмното и се показа в TikTok (ВИДЕО)

Киър Стармър сам публикува видеото в социалните мрежи и се шегува на френски с Макрон: "Bonjour"

Британският премиер от Лейбъристката партия Киър Стармър се пошегува наполовина добродушно, наполовина пакостливо за слънчевите очила, носени от френския президент и "приятел" Еманюел Макрон по време на речта му на форума в Давос.

Сър Киър всъщност се появи в понеделник вечерта, носейки чифт подобни очила, в театър "Дъчес" в Лондон, където беше гост в токшоуто, водено от комика Мат Форде.

Министър председателят на Великобритания задържа очилата на носа си няколко секунди и след това ги показа във видеоклип в профила си в TikTok, заедно с поздрав на френски: "Bonjour!" (бел. ред. - в превод от френски "Добро утро!"). Той дори тагна самия Макрон, както съобщиха някои британски медии, за да изясни допълнително кой е бил обектът на шегата, коментира ANSA.

🚨 WATCH: Keir Starmer makes fun of Emmanuel Macron’s sunglasses



“Bonjour” pic.twitter.com/xbugGAv5Jj — Politics UK (@PolitlcsUK) January 26, 2026

Както "Труд news" вече писа, дори президентът на САЩ Доналд Тръмп се изказа по темата. "Еманюел Макрон... Гледах го вчера с тези красиви слънчеви очила... какво, по дяволите, се е случило?", възкликна американският лидер в Давос.