Европа навлиза в ерата на унижение

Европа навлиза в ера на унижение – време, в което ключовите решения се вземат без нейно участие, пише Ейдриън Уулдридж в Bloomberg. Конфликтът около Гренландия и заплахите на Тръмп са символ на загубата на европейското влияние, въпреки че преди пет века континентът е определял световната история и оформял глобалните процеси.

От Ренесанса, епохата на колонизацията и откритията, през индустриалната революция до съвременния Европейски съюз, Европа е формирала технологии, политически идеи и стандарти на живот, наложила е волята си чрез империализъм, културно влияние и икономическа мощ. Спортове като голф, тенис и футбол, парламентарни системи и модерни обществени практики на други континенти са вдъхновени от европейски модели.

Днес обаче континентът се трансформира от двигател на глобалните промени в пасивен наблюдател. Европейската икономика е изправена пред сериозни предизвикателства: делът на ЕС в световния БВП е спаднал от над 30% през 1995 г. до под 20% днес, технологичните „еднорози“ и иновациите бягат към САЩ и Азия, а разходите за енергия и индустрия са многократно по-високи от тези на конкурентните държави.

Политическото лидерство на Европа изглежда изтощено и разделено. Еврократите се опитват да запазят влияние чрез бюрократични механизми, но често реагират само на действията на по-енергични държави като САЩ или Китай. В същото време десните популисти и радикални партии укрепват позиции в ключови държави, поставяйки под въпрос способността на ЕС да взема решителни решения.

Външнополитическите и икономическите кризи, миграционният натиск и вътрешните противоречия подкопават доверието към институциите и намаляват глобалната тежест на Европа. Залогът на континента – устойчивостта на свободния пазар и икономическата му отвореност – е подложен на натиск от международни конфликти, протекционистки мерки и нарастващи глобални конкуренти.

Въпреки традиционното си влияние, Европа вече е принудена да наблюдава как други нации оформят бъдещето. Либералните ѝ ценности и принципи остават, но без достатъчно твърда сила, за да ги защити. Континентът рискува да загуби не само икономическата и политическата си тежест, но и способността да бъде създател на историята – роля, която някога определяше световния ред.

В крайна сметка Европа, някога център на глобалната мощ и култура, днес е изправена пред сериозен тест: дали ще успее да възвърне влиянието си или ще остане пасивен наблюдател в свят, който се движи все по-бързо, без нея.