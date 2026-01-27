Зеленски обяви конкретна дата, до която Украйна трябва да се присъедини към ЕС

Присъединяването на Украйна към Европейския съюз трябва да приключи до 2027 г., заяви украинският президент Володимир Зеленски, добавяйки, че Киев разглежда членството в ЕС като част от гаранциите за сигурност за разкъсваната от война страна.

"Ето защо говорим за конкретна дата - 2027 г. - и разчитаме на подкрепата на партньорите за нашата позиция", написа украинският държавен глава в X след телефонен разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

Під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

"Присъединяването на Украйна към Европейския съюз е една от ключовите гаранции за сигурност не само за нас, но и за цяла Европа. В крайна сметка, съвместната сила на Европа е възможна, по-специално, благодарение на украинския принос в областта на сигурността, технологиите и икономиката. Ето защо говорим за конкретна дата - 2027 г. - и разчитаме на подкрепата на нашите партньори за нашата позиция. Поканих канцлера да дойде в Украйна, за да продължим диалога си лично. Благодаря!", завърши украинският лидер.

Зеленски направи това изявление, позовавайки се на брифинга, който даде на австрийския канцлер относно тристранните преговори в ОАЕ миналата седмица.

"Страните обсъдиха предимно военни въпроси, но говориха и за гаранциите за сигурност. Присъединяването на Украйна към ЕС е една от основните гаранции за сигурност не само за нас, но и за цяла Европа. В крайна сметка колективната сила на Европа е възможна, по-специално, благодарение на приноса на Украйна в областта на сигурността, технологиите и икономиката", отбеляза той в посланието.

Преговорите бяха блокирани от унгарската опозиция, припомня Pro Tv. Украйна подаде заявлението си за членство в ЕС в края на февруари 2022 г., само дни след като Русия започна своята "специална военна операция". Европейската комисия даде становището си относно кандидатурата на Украйна за членство през юни 2022 г. През същия месец всички държави членки предоставиха на Украйна статут на страна кандидатка.

През декември 2023 г. лидерите на Европейския съюз решиха да започнат преговори за присъединяване с Украйна. ЕС официално откри преговорите за присъединяване с Украйна на първата междуправителствена конференция през юни 2024 г., се казва в изявление на изпълнителния орган на ЕС по темата.

Украйна в момента чака началото на преговорите по главите с Европейската комисия, които са блокирани от унгарската опозиция в Съвета.