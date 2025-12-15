Есетра гигант бе уловена край Бяла, върнаха я обратно в морето

Есетровите риби са сред най-бързо изчезващите в световен мащаб. Два вида - немска есетра и шип, вече са изчезнали от р. Дунав

Есетра с дължина 2,40 метра и тегло от близо 150 кг бе уловена и върната обратно в морето край Бяла, съобщиха от фондация "За нашето море", която отчита всяка такава благородна постъпка чрез кампанията "Спасител на есетрите".

Гигантът на възраст около 20 години бил хванат от екипажа на кораб "Свети Никола" на 10 мили от брега, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

След като премерили рибата, Станимир и Емануил Лукови я върнали във водата. Това е 192-ият спасен от български рибари екземпляр от застрашения вид.

Заради бракониерски набези, замърсяване на водата и загуба на естествени местообитания есетровите риби са сред най-бързо намаляващите в световен мащаб. Два вида - немска есетра и шип, вече са изчезнали от р. Дунав.

Есетрите мигрират от Черно море в реката, за да хвърлят хайвера си. Заради високата му цена рибите са обект на свръхулов и популацията им се топи въпреки налаганите периодично забрани за улов.

Преди дни министерство на околната среда и водите и министерство на земеделието и храните въведоха безсрочно вето за улов на четири вида в българския участък от реката и Черно море. То влиза в сила от 1 януари и важи за белуга, руска есетра, пъструга и чига.

