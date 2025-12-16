Рибари в Приморско и Царево спечелиха проект за 2 933 745 лв.

Местните инициативни рибарски групи Приморско - Царево са сред одобрените за финансиране по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.

Проектът е насочен към устойчиво развитие на рибарската територия, като се стимулира синята икономика чрез интегрирано управление на ресурсите, социално включване и икономическа диверсификация.

За реализацията му ще се разчита на общ бюджет от 2 933 745 лв. (1 500 000 €).

Средствата ще се инвестират в инфраструктура и нови риболовни начинания. Рибарите от двете групи ще си партнират за по - добри условия на занаята им, обясниха от общините в двата уникални морски курорта. Рибарството в двата района е много силно и морските вълци очакват още по - голяма слука през идната година.

Междувременно, от царевското село Лозенец, съобщиха, че тамошен рибар само преди ден е излязъл от морето с пълна лодка с риба, като най - многоброен е бил минокопът.