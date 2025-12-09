Привърженици на "ДПС-Ново начало" на митинг пред театъра в Шумен

Митинг, организиран от "ДПС-Ново начало", започна пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев" в Шумен. Той се охранява от униформени полицаи.

Участниците носят български и европейски флагове и знамена на "ДПС-Ново начало". Те носят и плакати с надписи "Жълтите павета не са България", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте", "Не на омразата", "Младите хора искаме мир и сигурност". Участниците в митинга скандират "ДПС" и "Не на омразата".

От пресцентъра на Община Шумен съобщиха за БТА, че има подадено уведомление от организаторите на митинга за провеждането му.