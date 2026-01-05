Ето какво сложи Стоичков в ковчега на Димитър Пенев (ВИДЕО)

Още по темата: Стоичков плака до ковчега на Пената (ВИДЕО) 05.01.2026 10:44

Христо Стоичков и още 15-има от легендарния състав на България от Мондиал 1994 се събраха, за да изпратят непрежалимия Димитър Пенев. Сред най-разчувствалите се беше Камата, който се доближи до тленните останки на Пената с насълзени очи и остави нещо в ковчега – оригинална фланелка, с която е играл на Световното първенство в САЩ през 1994 г.

На фланелката са подписите на всички 16 футболисти от националния отбор, присъствали на траурната церемония.

Преди повече от 30 години те бяха част от най-грандиозния успех в историята на българския футбол, а малко по-късно Пенев беше избран за Треньор на България за ХХ век.