Стоичков плака до ковчега на Пената (ВИДЕО)

Част от героите на България от Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 се сбогуваха със своя треньор, ментор, приятел и втори баща - Димитър Пенев.

Поклонението на Стратега е на Националния стадион "Васил Левски".

Христо Стоичков не скри сълзите си и заплака до ковчега на Пенев.

"Той направи много за нас. Най-хубавото му качество беше, че беше добър човек. Помагаше ни. Обичаше ни чисто и истински", каза Камата.

В последния му земен път Стратега изпратиха Йордан Лечков, Наско Сираков, Красимир Балъков, Валентин Михов, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров, Емил Костадинов, Александър Томаш, Станислав Ангелов, Тодор Янчев, Божидар Искренов - Гибона, Ивайло Андонов, Илиан Киряков, Златко Янков, Пламен Марков и др. Те се сбогуваха с него с аплодисменти.

На поклонението присъства кметът на София Васил Терзиев и президентът на България Румен Радев.

Последно сбогом с Пенев не успяха да си вземат Боби Михайлов и Любо Пенев, тъй като и двамата са под медицински грижи заради влошено здравословно състояние.