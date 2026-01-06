Започна строителството на първата детска градина в с. Кривина

Инвестицията се реализира със средства от бюджета на Столична община

Започна строителството на изцяло нова сграда за детска градина в с. Кривина, район Панчарево. Новото детско заведение ще осигури 120 места за деца, разпределени в една яслена и четири градински групи. Това е първата сграда на детска градина в населеното място в рамките на столичния район Панчарево, съобщи кметът на района Евгения Алексиева.

Днес беше направена символична първа копка на обекта.

„Радвам се, че в началото на новата година първата инвестиция, която започваме, е стартирането на строителството на нова детска градина – и то в населено място, в което досега не е имало такава. Детските градини са проекти, които не се измерват само в квадратни метри и бюджети, а в повече възможности за децата и спокойствие за техните родители“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Проектът предвижда изграждането на съвременна детска градина с акцент върху качеството на средата за ранно детско развитие. Към сградата ще бъде оформен богато озеленен двор, със самостоятелни детски площадки за всяка група и спортна зона.

Очаква се строителството да завърши през 2027 г. Инвестицията се реализира със средства от бюджета на Столична община, като стойността на проекта възлиза на 2 606 927 евро.

В район Панчарево паралелно се изграждат още две детски заведения – детска градина в Казичене и детска ясла в с. Бистрица. В населените места на района живеят много млади семейства, а нуждата от повече места за най-малките е реална и нарастваща.

През миналата година в София беше завършено строителството на 11 детски градини, като десет от тях вече са въведени в експлоатация и с тях са разкрити 36 групи. Предстои въвеждането в експлоатация на още една детска градина, с която ще бъдат отворени допълнително четири групи.

В момента в процес на строителство са още 19 сгради – 16 детски градини и 3 самостоятелни детски ясли. Детските градини се намират в районите Триадица, Връбница, Слатина, Оборище, Панчарево, Красна поляна, Красно село, Нови Искър, Искър, Средец, Младост и Изгрев, а яслите – в Панчарево, Лозенец и Триадица. С тях ще бъдат разкрити общо 58 нови групи през периода 2026–2027 г.

Паралелно с това в процес на подготовка са проекти за още девет нови сгради, както и за три обекта, които ще преминат през основен ремонт и модернизация. Те включват разширения и обновяване в районите Сердика, Кремиковци, Илинден, Овча купел, Младост, Слатина, Красно село, Банкя, Красна поляна, Подуяне, Нови Искър и Панчарево.