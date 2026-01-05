Радев: Димитър Пенев записа името си в спортната история на България

Още по темата: Нешка Робева: С Пената и Боян Радев си отива едно поколение 05.01.2026 08:42

Президентът Румен Радев изрази съболезнования на близките на Димитър Пенев, с когото се прощаваме днес, 5 януари.

Държавният глава заяви, че Пената напълно заслужава признанието, което получи през 1996 г. като треньор номер 1 на България за ХХ век.

"Днес се прощаваме с Димитър Пенев, превърнал се още приживе в легенда на българския футбол. Ще остане завинаги в историята с постиженията си като футболист на „Локомотив“ (София) и ЦСКА и като треньор, благодарение на когото България постигна най-престижните си класирания на клубно и национално ниво. Огромни са заслугите му за откриването и подкрепата на много млади таланти да поемат по пътя на големия футбол.

В летописите на спортната ни история Димитър Пенев записа името си с грандиозния успех на националния отбор, спечелил бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г., който цял народ съпреживя заедно със „славната Пенева чета“. Напълно заслужено е признанието, което получи през 1996 г. като треньор номер 1 на България за ХХ век.

С търпение и усет за тънкостите във футболната игра, но и за характерите на едни от най-големите футболисти на България, Димитър Пенев донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това.

Светла памет!", написа Радев.