178 г. от рождението на Христо Ботев

Отбелязваме го с чествания из цялата страна

В София събитието е в Борисовата градина от 13 часа

Трима Йордановци с обща изложба за Богоявление в Бургас

На много места в страната днес отбелязват 178 години от рождението на поета и революционер Христо Ботев. В София от 13.00 ч. пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествено събитие. В програмата ще участват мъжки вокален квартет “Светоглас”, Гвардейският представителен духов оркестър и актрисата Василка Сугарева. Честването се организира от Столичната община в рамките на Календара на културните събития на София.

В родния му град Калофер честванията започнаха още вчера с поклонение пред паметната плоча на родното място на Христо Ботев в храм “Света Богородица” - Аязмо и празничен концерт в Народно читалище “Христо Ботев”. Днес в града е митинг-поклонението, посветено на 178 години от рождението на Христо Ботев. В същия ден ще бъдат положни цветя пред паметника на майката на поета - революционер Ивана Ботева.

Във Варна около 11:45 часа пред паметника на Христо Ботев в Алеята на Възраждането в Морската градина с военен ритуал ще бъдат положени цветя и венци в памет на великия поет и революционер. В Пловдив от 13.30 часа в Цар Симеоновата градина на 6 януари ще има празнична церемония, в която ще участват почетни формирования от Пловдивския гарнизон - Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци, представители на комитетите “Родолюбие”, “Традиция” и “Васил Левски” и членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

В Бургас церемонията по поднасяне на венци и цветя ще започне в 12:30 часа пред паметника на Ботев в Морската градина. Програмата завършва с изкуство - по стара, вече 27-годишна традиция, известните и високоценени бургаските художници Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов ще отбележат Богоявление с обща художествена изложба. И тази година тримата съименици ще празнуват своя празник, представяйки нови творби пред публиката.

Експозицията ще бъде открита на 6 януари от 13:30 ч. в изложбената зала на ул. “Александровска” 22. Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас и Дружеството на бургаските художници. Изложбата е утвърден акцент в културния календар на града и неизменно привлича почитатели на изобразителното изкуство.