България изпрати официална нота на Гърция заради блокираните граници

Министерството на външните работи изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични пунктове по време на протестните действия на гръцките фермери. Това съобщиха от пресцентъра на българското дипломатическо ведомство.

В нотата се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.

Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще.

Гръцките фермери започнаха блокада на граничните преходи с България в края на ноември. В началото на седмицата те заплашиха да засилят протестните си действия в четвъртък и петък. Вчера премиерът в оставка Росен Желязков съобщи, че е получил уверение от колегата си Кириакос Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни.