Спряха тировете по пътя Варна-Добрич заради снега

Първият сняг предизвика задръствания и катастрофи в града и региона

Първият сняг, придружен с бурен вятър, предизвика задръствания и катастрофи във Варна и региона. Във виелицата закъсаха коли и камиони на едно от най-рисковите трасета в областта - Баир Баши в община Аксаково. Затова днес следобед Областното пътно управление временно ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя Варна-Добрич. Част от закъсалите возила са с летни гуми, съобщиха от областната администрация. Оттам допълниха, че обледени участъци има по пътя Провадия-Айтос, в района на общините Дългопол и Суворово, но те вече се обработват. В социалните мрежи заваляха и сигнали за опасни непочистени участъци от автомагистрала „Хемус“ в района на Девня, както и на пътя към Белослав.

Във Варна леки катастрофи предизвикаха големи задръствания по бул. „Левски“. От общината обявиха, че заради очакваните ниски температури са възложили оглед и при необходимост обработка против заледяване на пътните артерии, по които се движи градският транспорт. Със задачата е натоварена фирма „Зебра“, която единствена има договор за зимно поддържане на район „Аспарухово“ и Аспаруховия мост. За районите "Одесос" и "Владиславово" изпълнители са избрани, но те още не са подписали договори, а за "Приморски" и "Младост" обществената поръчка бе удължена и после прекратена поради липса на кандидати. От местната администрация апелираха шофьорите да бъдат внимателни, а гражданите да подават сигнали за заледени участъци на телефона на дежурния в общината: 052/820 112.