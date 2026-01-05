Дете с церебрална парализа едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

В град Стамболийски 14-годишно дете с детска церебрална парализа и на апаратно дишане едва не умря, след като кварталът, в който живее, остана без ток 4 дни по Нова година. С агрегат го спасиха кметът на града и местни хора.

Близо 1800 жители на Стамболийски посрещнали Нова година на тъмно и студено. Токът спрял още през деня и до полунощ ту идвал, ту пак спирал. Ситуацията била най-критична за 14-годишния Янко и баба му, която сама се грижи за него. Момчето е с детска церебрална парализа, със сонда и с апарат, който подпомага дишането му.

"И взима да се задушава детето, щото аз винаги му правя тия аспирации, тия аспиратори са винаги до мене. Аз не мога да го изкарам от юргана да го обличам. Той взима детето да не замръзне вътре. И аз взех да го увивам и нищо не става, и почна да му става лошо на детето.“, споделя пред БНТ бабата на детето

Два дни апаратът, който подпомага дишането на детето, работил на батерия. Но след това състоянието му започнало да се влошава. За да потърсят помощ, съседите се обадили на кмета на Стамболийски.

"Уплашихме се, че детето ще стане нещо с него и тогава веднага му казах, че ако не задейства тока, ЕВН, ще трябва да блокираме "Пазарджишко шосе", за да ни отразят заради поне малкото, което е в много трудно, лошо състояние.“

За да се продължи лечението на детето, кметът осигурил общински агрегат, който бил доставен на място.