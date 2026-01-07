Заради въвеждането на еврото: Създадоха координационен център в област София

Областният управител на област София Стефан Арсов издаде заповед за създаване на областен координационен център за подпомагане на координацията, наблюдението и контрола при въвеждането на еврото в България. Центърът се създава в изпълнение на решения на Министерския съвет от 2025 година.

В състава на центъра са включени представители на ключови държавни и местни институции, сред които Столична община, МВР, НАП, Комисия за защита на потребителите, Агенция „Митници“, Български пощи, ДАНС и Областна администрация на област София.

Основната му цел е координация между институциите във връзка с контрола на ценообразуването, коректното двойно обозначаване на цените и гарантиране на обществения ред.

Първото заседание на Областния координационен център ще се проведе на 13 януари 2026 г. от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация на област София.

Припомняме, че на 6 януари Координационният център към Механизма за еврото представи информация за динамиката на цените и пазара. В него участват представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства. Продължават и проверките за необосновано повишение на цените. Всички областни управители трябва да създадат областни координационни центрове, съобщи Владимир Иванов.

"Основната задача на центъра е да подпомага дейността на механизма като информира медиите и обществеността за резултата от контрола на държавните органи. КЗП е извършила близо 4000 проверки, образувани са 275 административно-наказателни преписки, издадени са 80 наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. 7% от проверените обекти са извършили нарушения. Наложените санкции са в минимален размер, тъй като са за първи нарушения. Близо 37% от левовете вече са изтеглени от БНБ", съобщи председателят на координационния център.