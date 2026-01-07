Ивановден е!

На 7 януари православната църква отбелязва Ивановден - един от най-обичаните празници в България. Той е посветен на Свети Йоан Кръстител – светецът, който кръщава Исус Христос и символизира пречистването, вярата и новото начало.

Празникът идва веднага след Богоявление (Йордановден) и продължава неговата идея за духовно и телесно очистване.

На Ивановден се извършват ритуални къпания за здраве и благополучие - къпят се младоженци, именници и хора, които са участвали в обредите на Йордановден.

В много райони се канят кумовете, побратими и близки на празнични трапези.

Разпространена е "Иванова погача" - обреден хляб, който се разчупва и раздава за здраве.

Според народните вярвания на Ивановден не се върши тежка работа - не се пере, не се преде и не се шие, за да се пази здравето през годината. Смята се, че денят трябва да мине в чистота, мир и веселие, защото такава ще бъде и цялата година.

Празнуват всички, които носят имената Иван, Иванка, Йоан, Йоана, Жан и техните производни.