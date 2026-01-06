Тържествена литургия за Богоявление

В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи тържествена света литургия и Велик богоявленски водосвет по повод празника Богоявление, съобщиха от Българската православна църква.

След светата литургия ще бъде отслужен Великият богоявленски водосвет.

После патриарх Даниил ще благослови бойните знамена на Българската армия на площада пред катедралата. От Българската православна църква приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържествените богослужения по повод празника.

Денят 6 януари е посветен на кръщението на въплътения в човешки образ Син Божи, Иисус Христос, в река Йордан от свети Йоан Кръстител. Кръстителят излязъл няколко месеца преди началото на дейността на Иисус Христос като Негов Предтеча, както предрекъл пророк Малахия векове по-рано: "Ето, Аз пращам пред лицето Ти Моя ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе".

На тази дата се се извършва Голям (велик) богоявленски водосвет както над съдове с вода в храмовете, така и край водните басейни, реките, морето. С осветената вода се поръсват всички вярващи и техните домове, а често и местата на тяхната работа. Светената вода се пази през цялата година и се използва за пиене или поръсване като знак за очистване от грехове и получаване на Божие благословение.