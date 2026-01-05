20 евро за регистрация на тротинетка в Пловдив

Предлагат таксата за дерегистрация да е от 10 евро

Предвижда се електронен общински регистър

Общинарите под тепетата гласуват наредба до 1 февруари

Община Пловдив въвежда задължителна регистрация на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), в което влизат електрическите тротинетки. На сайта на градските власти е качена новата наредба за обществено обсъждане, като тя е във връзка с промените в закона, които бяха преуте през есента на миналата година.

Наредбата предвижда ясен административен ред за регистрация, отчет и дерегистрация, като режимът ще влезе в сила от 1 февруари 2026 г. Всяка тротинетка и друго електрическо превозно средство ще има регистрационен номер, както и ще се плаща и “Гражданска отговорност”. От 7 февруари трябва да влязат задължително в сила промените в закона за движение по пътищата, свързани с регистрацията на тротинетките и в останалите общини.

Съгласно проекта, всеки собственик на ИЕПС с постоянен или настоящ адрес в Пловдив е длъжен да регистрира превозното средство, за да го използва по уличната мрежа на общината. Управлението на нерегистрирана тротинетка ще бъде забранено и подлежащо на санкции. Регистрацията ще се извършва в ОП “Организация и контрол на транспорта”, чрез заявление и комплект от документи - доказателство за собственост, технически характеристики и сертификат от производителя, валидна застраховка “Гражданска отговорност”, декларация за техническа изправност и платена административна такса.

След регистрация общината ще издава регистрационен талон и стикер с индивидуален номер, който трябва да бъде поставен на видно място в предната част на превозното средство. ИЕПС без фабричен или сериен номер няма да подлежат на регистрация.

Проектът предвижда и електронен общински регистър на ИЕПС, който ще се използва за контрол, отчетност и административни цели, като ще се спазват изискванията за защита на личните данни.

При установяване на липса на застраховка, техническа неизправност или нерегламентирана промяна в конструкцията, регистрацията може да бъде прекратена служебно.

Отделно от санкциите по Закона за движение по пътищата, наредбата предвижда глоба от 20 евро за водач, който не носи регистрационния талон на управляваното ИЕПС. Таксата за първоначална регистрация е 20 евро, за дерегистрация - 10 евро, а за издаване на нов или дубликат на регистрационен талон - 5 евро.