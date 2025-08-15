60-годишен сирийски гражданин е загиналият в тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София

Още по темата: Автомобил се вряза в автобус на софийско кръстовище, има загинал 15.08.2025 07:01

Един човек е загинал, а поне 5-ма са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София, предаде БНР.

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 часа. Тогава автобус, който се е движил по нощната линия, се е ударил с лек автомобил на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

По първоначална информация лекият автомобил се е движил с изключително висока скорост и се е врязал в страничното стъкло на автобуса.

При инцидента на място е загинал един мъж. По информация на БНР той е сирийски гражданин и е на възраст над 60 години.

От пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години.

Други 3-ма или 4-ма са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.

Към момента не са ясни причините за катастрофата. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.