Вижте как 21-годишният шофьор се забива с бясна скорост в автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)

С изключително висока скорост се е забил автомобила в автобуса на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". Това става ясно от кадри от момента на катастрофата, публикувани онлайн.

На видеото се вижда, че две таксита са се разминали на косъм със сблъсъка с автомобила, който буквално прелита през кръстовището.

Водачът е 21-годишно момче. По непотвърдена информация името му е Виктор И. Той е управлявал автомобил "Ауди", като е получил книжка на 1 август.

За две седмици 21-годишният джигит е получил шест фиша за нарушения.

Трима от пътуващите в леката кола са приети в болница. Водачът на лекия автомобил е със счупена ръка. Онлайн се появиха и първите негови снимки.