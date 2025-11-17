Какви са основните версии за тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Още по темата: Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали 15.11.2025 10:23

Сред основните хипотези са разсейване на водача и несъобразена скорост

Разследването на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, която отне три живота и блокира трафика за часове през уикенда, продължава по няколко основни версии. Трагедията стана в събота сутринта между Стара и Нова Загора, след като лек автомобил пробива разделителната мантинела и се удря челно в насрещно движеща се кола, съобщава NOVA.

По информация на директора на ОДМВР–Стара Загора старши комисар Красимир Христов, инцидентът е станал около 9:00 часа на 15 ноември, на 209-ия километър от магистралата. Шофьорката – 23-годишна жена – по неясни засега причини губи контрол, удря се в мантинелата, прелита в противоположното платно и последва челен удар. На място загиват и тримата участници в сблъсъка – младата водачка и семейство, пътувало в другия автомобил. Пострадало е и момиче, пътуващо към Бургас.

Окръжният прокурор на Стара Загора Мария Михайлова посочи, че е образувано досъдебно производство, възложено на следовател от Окръжния следствен отдел. Предстоят множество експертизи, включително автотехническа, която трябва да установи причините и механизма на катастрофата. Назначени са и съдебномедицински експертизи. Разследването трябва да приключи в тримесечен срок.

Въпреки че участъкът е наскоро асфалтиран и в отлично състояние, експертите разглеждат няколко възможни причини за инцидента. Според автомобилния експерт Стефан Драганов най-вероятно водачката се е разсеяла, което е довело до рязка маневра и последваща загуба на контрол. Проверяват се и други фактори – несъобразена скорост при гъста мъгла, техническа неизправност като спукана гума, както и липса на опит при реакция в критична ситуация.

Инцидентът доведе до петчасово затваряне на движението в посока Бургас и сериозно натоварване на обходните маршрути през Стара Загора.