Патриарх Даниил оглавява литургия в Желязната църква

Главата на БПЦ е поканен от Вартоломей в Истанбул

По покана на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и по решение на Св. Синод на БПЦ - БП Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще извърши своето първо посещение в Истанбул, след избора и интронизацията си на патриаршеския престол на Българската православна църква.

Посещението ще започне на 25 декември - Рождество Христово и ще завърши на 28 декември.

На 26 декември - Събор на Пресвета Богородица - Негово Светейшество патриарх Даниил ще съслужи с Вселенския патриарх Вартоломей в храма на Вселенската патриаршия “Св. Георги” - Фенер, а на 27 декември - патриарх Даниил ще възглави светата Литургия по повод храмовия празник на българската църква “Св. Стефан” на Златния рог, известна още като “Желязната църква”.

Поканата за визитата на българския патриарх Даниил бе отправена от Вартоломей още миналата година в края на служба в Желязната църква на Стефановден.

Издигната на самия бряг на Златния рог, Желязната църква “Св. Стефан” и днес, 127 години след като е осветена от Екзарх Йосиф, събира вярващите.