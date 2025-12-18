Столична община планира нов лифт между "Княжево" и Копитото

Столична община представи предпроектно проучване за възможностите за развитие на Княжевския лифт и създаване на нова въжена връзка между квартал Княжево и местността Копитото.

Анализът е разработен от специализирана консултантска компания от Франция и разглежда различни технически, пространствени и инвестиционни сценарии за изграждане на съвременно лифтово съоръжение.

Съществуващият кабинков лифт е изграден 1962 г. и прекъсва работа през 1992 г. Капацитетът му е бил 600 души на час. Анализът установява, че машините, съоръженията и стълбовете са неизползваеми и не могат да се пуснат отново в действие.

В рамките на предпроектното проучване към консултантите са поставени следните въпроси:

- Възможно ли е използването на съществуващото трасе на лифта;

- Могат ли да бъдат използвани застроените петна на съществуващите станции при прилагане на нови технологии, без разширяване;

- Възможно ли е удължаване на първата станция до последната спирка на трамвай № 5;

Консултантите идентифицират потенциално място за нова първа станция на бъдещия лифт до последната спирка на трамвай № 5, което ще осигури удобна транспортна връзка.

От тази локация са разработени три варианта за трасе на новата въжена линия:

- Директна линия без междинна станция;

- Линия с чупка при старата първа станция и използване на цялото старо трасе;

- Линия до нова междинна станция, с използване на старото трасе до Копитото.

Предложеният вариант предвижда използване на съществуващите стъпки на лифта, което запазва статута на съоръжението и не изисква нови процедури за обработване на ново трасе и носещи елементи, обясняват от пресцентъра на СО.

Консултантите предлагат също да се проучи възможността за разширяване на функциите на крайната станция при Копитото, без промяна на застроеното петно на съществуващата станция. Идеята е обектът да бъде развит като мултифункционално пространство с обществен и туристически характер, включително зона за посетители, ресторант, панорамна площадка, които да повишат атрактивността на района.

Планираното време за пътуване от първата станция в Княжево до Копитото, с прекачване на междинна станция, е около 11 минути. Предвижда се запазване на капацитет от 600 души на час.

В проучването са представени и сходни примери от други държави, при които цените на билетите за подобни съоръжения варират между 8 и 18 евро.