Росен Желязков подари български евромонети на лидери от ЕС (СНИМКИ)

"България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса." Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на разговора си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Брюксел.

Преди началото на заседанието на Европейския съвет в белгийската столица премиерът Желязков разговаря също с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. На тримата министър-председателят подари серията български евромонети и благодари за последователната подкрепа на европейските институции в процеса на присъединяване на страната ни към еврозоната, съобщиха от правителствената информационна служба.

Желязков запозна също така Фон дер Лайен, Мецола и Коща с българските национални символи на гърба на монетите, които изразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.

В хода на разговора си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен премиерът Росен Желязков изтъкна значението на конструктивния диалог и експертната помощ на Комисията през всички етапи на подготовката за еврото. По думите му тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната ни.

Желязков посочи, че именно членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълната ни европейска интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз.

Министър-председателят увери, че правителството е предприело всички необходими мерки, за да осигури плавен, прозрачен и успешен преход към еврото. Желязков специално благодари на Мецола за нейната последователна и активна подкрепа за България както по отношение на еврозоната, така и за Шенген.

С членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 година Европейският съюз ще бъде още по-силен, заяви министър-председателят Росен Желязков в разговора си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Желязков отбеляза, че приемането на еврото ще донесе икономическа стабилност и нови възможности за българските граждани и бизнеса. В контекста на днешното заседание на Европейския съвет в Брюксел, на което предстоят тежки дискусии, министър-председателят подчерта пред Коща, че европейските лидери винаги успяват да намерят правилния път и необходимия компромис.