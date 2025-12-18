Земеделци от целия ЕС протестираха в Брюксел, сред тях и български

Над 10 000 фермери от всички 27 държави членки на Европейския съюз се събраха днес в Брюксел на мирен поход, организиран от най-голямата европейска земеделска организация „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca), в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР). В протеста участваха и български земеделски производители, съобщи БТА. Участието им беше анонсирано по-рано от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

„Всички сме заедно, за да кажем „не“ на политиката на Европейската комисия, „не“ на тази лицемерност, „не“ на лицемерието. Не искаме Меркосур, не искаме единен фонд. Искаме стабилност за нашите стопанства, искаме да оцелеем, искаме бъдещето на нашите деца да бъде сигурно. Ние да произвеждаме. Защото без фермери няма бъдеще за Европа“, заяви от сцената пред многохилядното множество председателят на НАЗ и на Българската аграрна камара Илия Проданов.

По данни на „Копа-Коджека“ това е най-голямата координирана проява на европейските фермери в Брюксел от близо 30 години. За първи път земеделски производители от всички държави членки излязоха с общо послание, че основните предизвикателства пред сектора са сходни в целия Европейски съюз и изискват спешни решения на европейско ниво.

Протестиращите формулираха три основни искания. Първото е запазване на силна, обща и адекватно финансирана Обща селскостопанска политика след 2027 г., подкрепена от Многогодишна финансова рамка, която да гарантира конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието. Второто искане е за справедлива и прозрачна търговска политика, която да защитава европейските производствени стандарти и чувствителните сектори, като същевременно подобрява конкурентоспособността на земеделските производители. Третото е за реално опростяване на правилата, по-добро регулиране и по-голяма правна сигурност за сектора.

Земеделските производители преминаха по улиците на Брюксел, като се събраха от булевард „Алберт II“ и булевард „Ботаник“ до улица „Арт-Лоа“, където представители на националните делегации направиха изявления.

Ръководството на „Копа-Коджека“ е представило исканията на протестиращите пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по земеделие и храни Кристоф Хансен. Очаква се по-късно същите послания да бъдат повторени и на срещи с еврокомисарите Марош Шефчович (търговия и икономическа сигурност), Пьотр Серафин (бюджет) и Джесика Розвал (околна среда, устойчивост на водите и конкурентна кръгова икономика).

„Топката сега е в полето на Европейската комисия, Парламента и Съвета. Протестът може да приключи днес, но борбата продължава. Сега е време институциите да се вслушат и да действат смело. Бъдещето на европейското селско стопанство и продоволствената сигурност на 450 милиона граждани зависят от това“, посочват от „Копа-Коджека“.