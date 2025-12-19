Тревога в АЕЦ „Козлодуй“: Нова повреда в шести блок

Дни след извършен ремонт заради подобен проблем

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ може отново да бъде спрян заради дефект в предпазно устройство на турбината, разположена в неядрената част на блока, съобщи БНР.

Само преди четири дни реакторът беше превантивно изключен заради сходен проблем, а ден по-късно отново включен в електроенергийната система. Към момента от централата все още не са взели решение кога ще бъде извършена окончателната подмяна на дефектиралата мембрана.

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски увери, че ситуацията не представлява риск за хората и околната среда. По думите му е скъсана мембрана на сепаратор-паропрегревател в конвенционалната, неядрена част на блока, като не се налага аварийно спиране.

„Няма никаква опасност. Радиационната обстановка е напълно нормална“, подчерта Бачийски пред БНР.

На 16 декември шести блок беше включен отново в електроенергийната система в 10:54 часа, след извършена подмяна на дефектирало предпазно устройство. Ден по-рано блокът бе спрян превантивно заради необходимост от ремонт на защитна мембрана в турбината.

От АЕЦ „Козлодуй“ уточняват, че ремонтните дейности са извършени в съответствие с всички технически изисквания и са проведени необходимите проверки.