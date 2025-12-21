Проф. Георги Рачев: Ще вали, но дъжд

„Няма да има почти никакъв сняг на Коледа, защото снегът избяга - смени се тотално атмосферната циркулация“ - това заяви климатологът проф. Георги Рачев по Euronews Bulgaria. По думите му „високо атмосферно налягане над Северна Европа и ниско атмосферно налягане над Средиземноморието“ определят времето у нас в следващите дни.

За Бъдни вечер и Коледа проф. Рачев посочи, че „ще превалява, но дъжд“, като добави, че „сняг евентуално ще превалява високо над 1500 м надморска височина“. Той подчерта, че „двата големи модела – европейският и американският – се съгласиха с тази история“. Температурите, които досега са били „3-4 градуса над нормата“, постепенно ще се доближат до обичайните за края на декември.

Трябваше да стане много студено, защото това високо атмосферно налягане ще слезе над Централна Европа. Следващата карта показва как от север и най-вече при нас от североизток ще нахлуе хладен, студен въздух. Най-после тези температури, които са с 3-4 градуса над нормата до този момент, ще добият нормалните стойности за късната декемврийска зима.

В момента превалява по Черноморското крайбрежие – Варна, Бургас, по морето, по-малко, но все пак превалява. Там температурите са около 10 градуса, топличко е и ще остане топло. След Рождество започва едно захлаждане

По отношение на периода около Нова година проф. Рачев отбеляза, че „очаквам да стане по-хладно, особено след 27-28“, а за новогодишната нощ прогнозира „минимални температури от порядъка на минус 5, на някои места минус 10“. Въпреки това той подчерта, че „в Европа не е толкова студено, колкото би трябвало да бъде за края на декември месец“, като добави, че застудяването „няма да е толкова голямо, колкото изглеждаше на пръв поглед“.

Подобри се състоянието на няколкото критични питейни язовира – общо взето са добре. Другите са пълни практически до откат, в нормално състояние. Язовир Искър има вода.

Ако водата се използва целенасочено за питейни нужди и ако годината е нормална по отношение на валежите, дори и те да са малко под нормата, няма да има нужда. Но, за съжаление, водата почти е без пари, особено когато се използва за промишлени цели – добив на електроенергия или други дейности. Тя е много ценен ресурс, а е без пари.