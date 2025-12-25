Предупреждения за опасно време в цялата страна

В сила ще бъдат жълт и оранжев код

Предупреждение за обилен снеговалеж за днес - 25 декември, издаде Националният институт по метеорология и хидрология. В сила ще бъдат жълт и оранжев код. Това сочат данните на официалния сайт на НИМХ.

Оранжев код е обявен за областите Видин, Монтана, Габрово, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково. Във всички останалите области е валиден жълт код за опасно време. Очаква се да се натрупа снежна покривка.

Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1 и 4 градуса. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14:00 ч. ще бъдат от минус 4 градуса в северозападните райони до 5–7 градуса в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход от нула до 2 градуса.

При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.